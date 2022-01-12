Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Суперкубок Италии выиграет Интер»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом».
«Я считаю, что на данный момент «Интер» — более стабильная команда в чемпионате, поэтому она победит. В футболе, конечно, все возможно. Посмотрим. За кого буду болеть? За хороший футбол. Хочется, чтобы забили побольше голов. Для болельщиков это важно», — сказал Малиновский.
Матч «Интер» — «Ювентус» состоится в среду, 12 января, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Футбол 1/2/3
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