Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Суперкубок Италии выиграет Интер»

Украинский игрок «Аталанты» уверен, что итальянская команда окажется сильнее «Ювентуса»

  • 12.01.2022 18:54
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Суперкубок Италии выиграет Интер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом».

«Я считаю, что на данный момент «Интер» — более стабильная команда в чемпионате, поэтому она победит. В футболе, конечно, все возможно. Посмотрим. За кого буду болеть? За хороший футбол. Хочется, чтобы забили побольше голов. Для болельщиков это важно», — сказал Малиновский.

Матч «Интер» — «Ювентус» состоится в среду, 12 января, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Футбол 1/2/3

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