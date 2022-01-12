Нужен форвард. Трабзонспор пытается подписать Довбика

Турецкий клуб намерен арендовать нападающего «Днепра-1» с правом выкупа

  • 12.01.2022 18:36
  • 1379 просмотров
  • 7 комментариев
Нужен форвард. Трабзонспор пытается подписать Довбика
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

«Трабзонспор» отправил «Днепру-1» предложение об аренде футболиста с правом выкупа.

Довбик защищает цвета «Днепра-1» с лета 2020 года после перехода из датского «Мидтьюлланда» за €450 тысяч. При этом «Мидтьюлланд» продолжает владеть 50% прав на игрока.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Довбика с «Днепром-1» рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.

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(6 голосов)

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Комментарии
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    Etana
    online
    Etana, 12.01.2022 18:54
    +4
    Смешно
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 12.01.2022 19:12
    +3
    Источник - Спорт юа на корпоративе😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    Ссылка
    vittroy
    online
    vittroy, 12.01.2022 19:11
    +2
    Источник😂😂😂😂😂😂😂😂😂😉😂
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 12.01.2022 19:20
    +1
    Alex K, 12.01.2022 19:05
    Что смешного то?)
    Смешно то, что Довбик не рассматривает Турцию, как продолжение карьеры.
    Хочет перейти в Европу, только на полноценный контракт и только в чемпионаты ТОП 5 лиг!
    А здесь, Турция, Трабзонспор, аренда...
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 12.01.2022 19:19
    +1
    Alex K, 12.01.2022 19:05
    Что смешного то?)
    Смешно то, что турецкий клуб пытается подписать Довбика на правах аренды. Не стоит доверять жёлтой прессе.
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    fedd1979
    fedd1979, 12.01.2022 19:32
    0
    Побачивши цього року декілька ігор турецького чемпіонату й глибше поцікавившись статистикою ігор, можу сказати, що гівно-гівном. Ігри переважно нудні, без ударів. Турецькі гранди з доволі гарними складами показують ніяку гру, плентаються всередині. Куди тут йти? Покажіть хоч одного молодого футболітса (не турецького), який якісно виріс у Туреччині. Порівнювати з Україною не будемо - то своє болото, його мусимо терпіти
    Ссылка
    Alex K
    Alex K, 12.01.2022 19:05
    -4
    Etana, 12.01.2022 18:54
    Смешно
    Что смешного то?)
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