Нужен форвард. Трабзонспор пытается подписать Довбика

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.
«Трабзонспор» отправил «Днепру-1» предложение об аренде футболиста с правом выкупа.
Довбик защищает цвета «Днепра-1» с лета 2020 года после перехода из датского «Мидтьюлланда» за €450 тысяч. При этом «Мидтьюлланд» продолжает владеть 50% прав на игрока.
В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.
Контракт Довбика с «Днепром-1» рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.
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