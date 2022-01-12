Нужен форвард. Трабзонспор пытается подписать Довбика

Турецкий «Трабзонспор» заинтересован в подписании 24-летнего форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

«Трабзонспор» отправил «Днепру-1» предложение об аренде футболиста с правом выкупа.

Довбик защищает цвета «Днепра-1» с лета 2020 года после перехода из датского «Мидтьюлланда» за €450 тысяч. При этом «Мидтьюлланд» продолжает владеть 50% прав на игрока.

В текущем сезоне Артем провел за «Днепр-1» 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Довбика с «Днепром-1» рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.