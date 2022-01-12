Ювентус нацелился на форварда Барселоны

Туринский «Ювентус» намерен подписать 27-летнего нидерландского форварда каталонской «Барселоны» Мемфиса Депая. Итальянский клуб хочет взять футболиста в аренду.

В «Ювентусе» считают, что Депай способен эффективно заменить Федерико Кьезу, который из-за травмы выбыл до конца текущего сезона.

«Барселона» открыта для предложений по Депаю. Набирает форму Ансу Фати, также готов дебютировать за «блаугранас» испанский вингер Ферран Торрес, выкупленный недавно у «Манчестер Сити».

Депай переехал на «Камп Ноу» из «Лиона» минувшим летом в качестве свободного агента. В текущем сезоне Мемфис провел за Барселону 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €45 миллионов.