ФОТО. Шапаренко и Вербич уже приступили к тренировкам

Футболисты киевского «Динамо» официально выйдут из отпуска 14 января, но самые нетерпеливые из них уже приступили к тренировкам.

28-летний словенский хавбек «Динамо» Беньямин Вербич уже тренируется на базе киевского клуба в компании 23-летнего украинского хавбека Николая Шапаренко и специалиста по физподготовке.

«Спасибо, брат», — прокомментировал Вербич совместный снимок.