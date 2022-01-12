ФОТО. Шапаренко и Вербич уже приступили к тренировкам

Футболисты «Динамо» занимаются на клубной базе

  • 12.01.2022 17:56
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ФОТО. Шапаренко и Вербич уже приступили к тренировкам
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Футболисты киевского «Динамо» официально выйдут из отпуска 14 января, но самые нетерпеливые из них уже приступили к тренировкам.

28-летний словенский хавбек «Динамо» Беньямин Вербич уже тренируется на базе киевского клуба в компании 23-летнего украинского хавбека Николая Шапаренко и специалиста по физподготовке.

«Спасибо, брат», — прокомментировал Вербич совместный снимок.

Источник — Instagram

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