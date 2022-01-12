Большой спрос. Марсело интересуются несколько бразильских клубов

33-летний бразильский левый защитник «Реала» Марсело пользуется большим спросом среди бразильских клубов. До истечения контракта Марсело с «Реалом» осталось менее полугода, и футболист имеет право вести переговоры с другими командами.

Знаменитого футболиста в своих рядах хотят видеть бразильские «Флуминенсе», «Ботафого» и «Палмейрас». Также с представителями Марсело связался «Трабзонспор», но футболист не рассматривает вариант переезда в Турцию.

Марсело защищает цвета «Реала» с зимы 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за €6,5 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «Реал» всего семь матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Марсело составляет €3 миллиона.