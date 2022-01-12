Александр ХАЦКЕВИЧ: «Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал об интересе к украинскому вингеру Виктору Цыганкову со стороны тогдашнего главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги.

— Был ли интерес к вашим подопечным от европейских клубов, когда вы возглавляли «Динамо»?

— Знаю, что Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с Лацио в Риме (в 1/8 финала Лиги Европы — прим. ред.). Мы с ним стояли разговаривали после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от «Лацио» по Цыганкову, я не знаю.

Сейчас у футболистов больше возможностей. У них есть агенты, сначала могут обращаться к ним, а потом уже в клуб. Думаю, предложения были.

— Цыганкову уже пора уходить из «Динамо»?

— У Вити футбольная семья, его отец — бывший футболист. Уверен, у них есть амбиции, цель — уехать в европейский чемпионат. Все зависит от предложений.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы.