Александр ХАЦКЕВИЧ: «Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым»

Специалист считает, что украинский вингер «Динамо» должен уехать в европейский клуб

  • 12.01.2022 17:18
  • 1160 просмотров
  • 2 комментария
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал об интересе к украинскому вингеру Виктору Цыганкову со стороны тогдашнего главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги.

— Был ли интерес к вашим подопечным от европейских клубов, когда вы возглавляли «Динамо»?
— Знаю, что Симоне Индзаги очень интересовался Цыганковым. Это было в 2018 году, когда мы сыграли 2:2 с Лацио в Риме (в 1/8 финала Лиги Европы — прим. ред.). Мы с ним стояли разговаривали после пресс-конференции, и он мне сказал, что давно следит за Виктором. Индзаги был очень хорошего мнения о нем. Но было ли официальное предложение от «Лацио» по Цыганкову, я не знаю.

Сейчас у футболистов больше возможностей. У них есть агенты, сначала могут обращаться к ним, а потом уже в клуб. Думаю, предложения были.

— Цыганкову уже пора уходить из «Динамо»?
— У Вити футбольная семья, его отец — бывший футболист. Уверен, у них есть амбиции, цель — уехать в европейский чемпионат. Все зависит от предложений.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы.

Источник — FanDay

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 12.01.2022 17:28
    +1
    Цыганкова надо отпускать, закис пацан, начинает деградировать.
    Ссылка
    MykolaTesla
    online
    MykolaTesla, 12.01.2022 18:19
    0
    oenergo.com, 12.01.2022 17:28
    Цыганкова надо отпускать, закис пацан, начинает деградировать.
    Що значить "відпускати"? Його ніхто не тримає, пропозицій немає.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности