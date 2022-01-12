Барселона – Реал. Аудиотрансляция полуфинального матча Суперкубка Испании

В среду, 12-го января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдет на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Это будет 207-й матч между «Барселоной» и «Реалом». В 79 встречах выиграли каталонцы, в 87 поединках оказались сильнее мадридцы, еще 40 раз встречи завершились вничью.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи в Эр-Рияде.

Комментатор матча «Барселона» – «Реал» – Александр Монзолевский.