Манчестер Юнайтед подпишет правого защитника из АПЛ

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник нуждается в усилении на позиции правого защитника. Специалиста не устраивает игра Уана-Биссаки и Диогу Далота.

«Красные дьяволы» намерен подписать 21-летнего Тарика Лэмпти из «Брайтона».

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение в размере €36 миллионов. Вероятно, «Брайтон» захочет получить за своего футболиста не менее €48 миллионов.

Лэмпти является воспитанником лондонского «Челси». В январе 2020 года «Брайтон» выкупил его из «Челси» U-23 за €3,3 миллиона. В текущем сезоне Тарик провел за «Брайтон» 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Лэмпти с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года.

В активе игрока 2 матча за сборную Англии U-21.