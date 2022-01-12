Одиозный агент Мино Райола госпитализирован. Он в критическом состоянии

Известный нидерландо-итальянский футбольный агент Мино Райола сегодня был госпитализирован и сейчас находится в одной из больниц Милана.
Сейчас Райоле делают срочную операцию. Его состояние критическое. Какие именно проблемы со здоровьем у Райолы, не известно.
54-летний Райола является агентом ряда звездных футболистов, включая Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннарумму, Поля Погба и Златана Ибрагимовича.
Источник — Twitter
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