Одиозный агент Мино Райола госпитализирован. Он в критическом состоянии

Известный нидерландо-итальянский футбольный агент Мино Райола сегодня был госпитализирован и сейчас находится в одной из больниц Милана.

Сейчас Райоле делают срочную операцию. Его состояние критическое. Какие именно проблемы со здоровьем у Райолы, не известно.

54-летний Райола является агентом ряда звездных футболистов, включая Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннарумму, Поля Погба и Златана Ибрагимовича.