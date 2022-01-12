Ривалдо призвал перенести голосование за Золотой мяч-2022

Обладатель Золотого мяча-1999 Ривалдо считает, что в 2022 году голосование за награду нужно перенести из-за того, что чемпионат мира завершится только 18 декабря:

«Я считаю, что у Мбаппе неплохие шансы, поскольку он может выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ и чемпионат мира. То же самое можно сказать и о Неймаре, который играет за тот же клуб и ведёт за собой сборную Бразилии.

В любом случае, я думаю, что France Football должен дождаться завершения чемпионата мира, прежде чем начинать голосование за лучшего игрока года, поскольку многое будет зависеть от выступлений игроков на этом турнире».