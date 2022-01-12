Ривалдо призвал перенести голосование за Золотой мяч-2022

Легендарный бразилец считает, что нужно дождаться ЧМ-2022

  • 12.01.2022 15:29
  • 778 просмотров
  • 1 комментарий
Ривалдо призвал перенести голосование за Золотой мяч-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ривалдо

Обладатель Золотого мяча-1999 Ривалдо считает, что в 2022 году голосование за награду нужно перенести из-за того, что чемпионат мира завершится только 18 декабря:

«Я считаю, что у Мбаппе неплохие шансы, поскольку он может выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ и чемпионат мира. То же самое можно сказать и о Неймаре, который играет за тот же клуб и ведёт за собой сборную Бразилии.

В любом случае, я думаю, что France Football должен дождаться завершения чемпионата мира, прежде чем начинать голосование за лучшего игрока года, поскольку многое будет зависеть от выступлений игроков на этом турнире».

Источник — Betfair

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 12.01.2022 16:41
    0
    Главное чтоб Золотой Мяч довали за достижение этого сезона а не за красивые глаза
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