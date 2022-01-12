Андрей БЛИЗНИЧЕНКО: «Мог перейти в Ингулец еще в сентябре»

27-летний украинский полузащитник Андрей Близниченко, который недавно стал игроком «Ингульца», рассказал, почему выбрал именно этот клуб УПЛ.

— Ты перешел в «Ингулец». Почему именно эта команда? Ты говорил, что Младен Бартулович поспособствовал.

— В какой-то мере. Мы с Младеном соседи в Днепре, он говорил мне об этом еще в сентябре, когда я только разорвал контракт с молдавским клубом. Я отказался, поскольку не был готов на 100%. К тому же мы с моим агентом не спешили, понимая, что за это время могут быть и другие варианты. Впрочем, потом все как-то само собой разрешилось. Здесь заслуга и Младена, и моего агента.

— Не пугает, что «Ингулец» на данный момент — один из претендентов на понижение в классе?

— Ни в коем случае. Сейчас идет серьезное усиление. Со своей стороны приложу все силы, чтобы помочь «Ингульцу» стать сильнее. Я смотрел много матчей команды. Могу сказать, что по игре она практически никому не уступала. Просто преследовал какой-то злой рок с итоговым счетом.

— Общался с президентом клуба?

— С Александром Поворознюком я говорил по телефону сразу после подписания контракта. Президент оправдал мои ожидания. Мне нравятся открытые люди. Пусть будет горькая правда, чем сладкая ложь. Александр Григорьевич — открытый человек и говорит то, что думает. Это подкупает.

— «Ингулец» весной пошумит в чемпионате?

— Я уверен, что «Ингулец» завершит сезон в середине турнирной таблицы.