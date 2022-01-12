ВИДЕО. Нерес в Шахтере, Минай продал капитана, ставим на Реал Мадрид

1. Экс-тренер Шахтера может возглавить чемпиона Бразилии

2. Минай продал своего капитана в Венгрию

3. Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер

4. Прогноз на матч Реал Мадрид – Барселона

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