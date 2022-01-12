ОФИЦИАЛЬНО: Коман продлил контракт с Баварией

25-летний французский правый вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман продлил контракт с немецким клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.
Предыдущий контракт Комана с «Баварией» истекал 30 июня 2023 года.
Коман перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом 2017 года за €21 миллион. В текущем сезоне Кингсли провел за Баварию 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Кингсли вписал свое имя в историю «Баварии», когда в финале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 забил победный мяч в ворота ПСЖ (1:0).
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.
#King2027 👑 pic.twitter.com/LJlNeQrn3K— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 12, 2022
Источник — ФК Бавария
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