ОФИЦИАЛЬНО: Коман продлил контракт с Баварией

Новое соглашение футболиста с немецким клубом рассчитано до 2027 года

  • 12.01.2022 14:52
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ОФИЦИАЛЬНО: Коман продлил контракт с Баварией
© ФК Бавария. Кингсли Коман

25-летний французский правый вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман продлил контракт с немецким клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Предыдущий контракт Комана с «Баварией» истекал 30 июня 2023 года.

Коман перешел в «Баварию» из туринского «Ювентуса» летом 2017 года за €21 миллион. В текущем сезоне Кингсли провел за Баварию 17 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Кингсли вписал свое имя в историю «Баварии», когда в финале Лиги чемпионов сезона 2019/2020 забил победный мяч в ворота ПСЖ (1:0).

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.

Источник — ФК Бавария

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