Леся Цуренко – Эйжа Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В полуфинальном поединке отбора украинка встретится с Эйжей Мухаммад из США (№225 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Бйорклунд – Родионова. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерины Байндл (№144 WTA) или Элины Аванесян (№214 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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