Леся Цуренко – Эйжа Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 12.01.2022 14:45
  • 341 просмотр
  • 2 комментария
Леся Цуренко – Эйжа Мухаммад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© VTB Kremlin Cup. Леся Цуренко

В четверг украинская теннисистка Леся Цуренко (№120 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В полуфинальном поединке отбора украинка встретится с Эйжей Мухаммад из США (№225 WTA). Матч состоится вторым запуском после встречи Бйорклунд – Родионова. Ориентировочное время начала поединка – 02:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерины Байндл (№144 WTA) или Элины Аванесян (№214 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 14:59 (изменен)
    0
    ona_proigraet, 12.01.2022 14:54
    Катя Козлова уже не Козлова
    Для нас особо большой разницы нет!
    Ссылка
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 12.01.2022 14:54
    0
    Катя Козлова уже не Козлова
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности