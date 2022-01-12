Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 13 января

13 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.
Корт №7 (второй запуск, 02:30*)
Леся Цуренко (Украина, 6) – Эйжа Мухаммад (США)
Корт №13 (второй запуск, 02:30*)
Катерина Байндл (Украина, 23) – Элина Аванесян (Россия)
*ориентировочное время
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.