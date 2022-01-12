Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 13 января

В четверг на корты Мельбурна выйдут два представительницы Украины

  • 12.01.2022 14:36
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Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 13 января
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.
 
Корт №7 (второй запуск, 02:30*)
Леся Цуренко (Украина, 6) – Эйжа Мухаммад (США)
 
Корт №13 (второй запуск, 02:30*)
Катерина Байндл (Украина, 23) – Элина Аванесян (Россия)

*ориентировочное время
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 14:55
    0
    Хочется чтобы обе прошли, но не стоит загадывать вперёд, пусть сначало пройдут, а там уже жеребьевка и узнаем скоро (LL) могут пройди!
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