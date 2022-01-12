Юрий ГУРА: «У трех игроков очень серьезные травмы»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, когда ряд травмированных футболистов команды смогут вернуться к работе.

Напомним, что после тяжелых повреждений все еще продолжают восстанавливаться Кирилл Ковалец, Сергей Рыбалка, Тимур Стецков, Эмиль Мустафаев и Сергей Гринь.

«Пока мы не можем рассчитывать на этих игроков, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции и все они будут заниматься с реабилитологом. Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов: И Кирилл, и Тима, и Гринь. У них очень серьезные травмы», - сказал Гура.

Отметим, что первую часть сезона «Александрия» завершила на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.