Прогноз на матч Милан – Дженоа. Решающий поединок для Шевченко

В четверг 13 января (22:00) Дженоа снова сыграет против Милана, бывшей команды своего главного тренера Андрея Шевченко. В этот раз матч пройдет в рамках 1/8 Кубка Италии. Напомним, что именно в этом турнире Шевченко одержал пока что единственную победу для Дженоа, обыграв в предыдущем этапе Салернитану 1:0.

Предыдущий матч Дженоа и Милана был сыгран в чемпионате чуть больше месяца назад, и тогда россонери победили на выезде 3:0. Теперь встреча пройдет в Милане, аналитики Parimatch дают 71% на то, что победят хозяева и 11%, гости и 18% на то, что в основное время команды сыграют вничью.

Кроме матча в Кубке Италии Шевченко с Дженоа сыграл 9 туров в Серии А, в которых команда уступила 6 раз и получила 3 ​​ничьи. Эти результаты не устраивают ни болельщиков, ни руководство клуба. Начали даже ходить слухи о возможной отставке украинского специалиста. Потому матч с Миланом во многом может стать для него решающим.

Интересно будет посмотреть, как Шевченко встретят болельщики Милана, где он стал вторым бомбардиром в истории клуба и выиграл Лигу чемпионов. Конечно, самому украинцу сейчас не до ностальгии, на первом месте – результат. Следовательно, следует ждать от Дженоа максимальной сосредоточенности. В конце концов, это Кубок, так что все может произойти.