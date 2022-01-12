VBET Лига появилась в игре Alias Football

В мобильной игре теперь есть чемпионат Украины - VBET Лига

  • 12.01.2022 11:51
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VBET Лига появилась в игре Alias Football
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Чемпионат Украины по футболу – VBET Лига – появился в мобильной игре Alias ​​Football. Украинскую лигу добавили отдельным тематическим набором типа ЕВРО-2020 и Копа Америка 2021. Испытать свои футбольные познания можно бесплатно. Просто загрузите его на устройство с Android или iOS.

Что такое Alias ​​Football

Мобильное приложение было создано на основе популярной игры Alias, в которой участники команд-соперников описывают слова или понятия, не называя их, и пытаются их угадать.

Особенность Alias ​​Football состоит в том, что в ней обычные слова заменены именами футболистов, тренеров и клубов. В стандартный набор входят 1 500+ самых популярных имен и названий. Есть в игре и разные уровни сложности, как для новичков, так и для футбольных экспертов.

Тематические наборы в Alias ​​Football позволяют разнообразить игровой процесс. После ЕВРО-2020 и Копа Америка 2021 Ukrainian VBET Liga стала третьим бесплатным дополнением к игре.

Интересной особенностью Ukrainian VBET Liga стали экс-игроки, доступные в наборе вместе с актуальными футболистами, тренерами и клубами.

Alias ​​Football – отличный способ весело провести время в компании любителей футбола и показать свои глубокие знания в теме.

Ссылки для загрузки:

📲 IOS: https://apple.co/3fUGOAS

📲 Android: https://bit.ly/3i5Yxb8

Компания VBET является партнером национальной сборной Украины по футболу, футбольных клубов «Ворскла», «Александрия», «Монако» и «Портсмут», сотрудничает со многими другими спортивными командами и организациями по всему миру. В 2021 году стала спонсором женской сборной Украины по футболу, титульным партнером Украинской Премьер-лиги по футболу, Кубка и Суперкубка Украины, а также сборной Украины по хоккею.

Источник — Sport.ua

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