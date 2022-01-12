Проиграл тай-брейк. Сачко не сумел пройти квалификацию Australian Open

Во втором раунде квалификации украинец проиграл Николе Милоевичу из Сербии

  • 12.01.2022 06:32
  • 150 просмотров
  • 1 комментарий
Проиграл тай-брейк. Сачко не сумел пройти квалификацию Australian Open
© БТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 244) не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке второго раунда квалификации украинец проиграл Николе Милоевичу из Сербии (ATP 139) в двух сетах, причем второй – на тай-брейке. Матч длился 1 час 49 минут.

Australian Open 2022

Мужчины, квалификация. Второй раунд

Никола Милоевич (Сербия) [15] – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 7:6 (7:4)

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 06:41
    +1
    В прошлом матче Бернгс получает травму колена, а сегодня Сачко вот такая карма, а хотя был близок переломить ход встречи, довёл бы матч до 3 сета скорее всего бы выиграл!
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