Проиграл тай-брейк. Сачко не сумел пройти квалификацию Australian Open

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 244) не сумел пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
В поединке второго раунда квалификации украинец проиграл Николе Милоевичу из Сербии (ATP 139) в двух сетах, причем второй – на тай-брейке. Матч длился 1 час 49 минут.
Australian Open 2022
Мужчины, квалификация. Второй раунд
Никола Милоевич (Сербия) [15] – Виталий Сачко (Украина) – 6:3, 7:6 (7:4)
Источник — Sport.ua
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