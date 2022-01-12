Интер – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч Суперкубка Италии

  • 12.01.2022 05:39
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Интер – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» – «Ювентус»:

«Матч за Суперкубок Италии – это всегда событие, тем более, когда в нем встречаются такие гранды, как «Интер» и «Ювентус». Прошлогодний чемпион Серии А «Интер» и в этом году лидирует в турнирной таблице. Уже под руководством нового тренера Симоне Индзаги миланский клуб желает повторить свой прошлогодний успех. В 20 матчах Серии А миланцы лишь однажды уступили при четырех ничьих. Кстати, они много забили и мало пропустили (51:16).

Туринцы после ухода Роналду и возвращения Аллегри идут лишь пятыми в Серии А, сыграв 5 раз вничью и 5 раз уступив. Везде число пять у туринцев! Голы даются «Старой Синьоре» со скрипом – всего 32 в 21 матче.

Накануне в Риме «Ювентус», уступая 1:3 «Роме», победил со счетом 4:3. В том матче травмировался лидер «Юве» Кьеза. Центр обороны в лице Кьеллини и Бонуччи, который казался неприступным бастионом, сегодня выглядит экспериментальным полигоном. Кроме трех голов, пропущенных от «Ромы», был еще пенальти от римлян, который парировал Щенсны. Также «Рома» нанесла 19 ударов по воротам, в том числе 7 в створ. Я давно не помню такой ненадежности в организации обороны туринцев.

Да, Аллегри – опытный наставник и он может внести некоторые коррективы. Но «Интер» в этом матче для меня выглядит более уверенным фаворитом с более высокой вариативностью для тактических изменений при наличии высокой конкуренции футболистов группы атаки. Обе команды достаточно организованно и дисциплинированно будут играть на результат. Мы не увидим яркую и зрелищную игру со взаимными обменами. Высока вероятность забитых мячей со стандартов.

В любом случае Суперкубок, на мой взгляд, достанется «Интеру». Гадать, каким будет итоговый счет матча, так как проигрывающая команда в конце встречи будет играть авантюрно, чтобы уйти от поражения. В любом случае на поле встретятся итальянские гранды, а значит нас ждет интереснейший спектакль», – сказал Грозный.

Матч «Интер» – «Ювентус» состоится 12 января. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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