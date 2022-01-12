Аталанта – Венеция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии

  • 12.01.2022 03:59
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Аталанта – Венеция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» – «Венеция».

В предыдущем матче «Аталанта» на выезде выиграла у «Удинезе» со счетом 6:2! В составе команды из Бергамо в том матче отличился голом и ассистом украинский полузащитник Руслан Малиновский.

А вот «Венеция» в предыдущем поединке в рамках Серии А проиграла на своем поле «Милану» со счетом 0:3. В предыдущем раунде Кубка Италии «Венеция» в серии пенальти победила «Фрозиноне».

В 26 матчах играли между собой «Аталанта» и «Венеция». В 13 встречах победу одержали бергамаски, в 6 поединках сильнее оказались футболисты из Венеции, еще 7 встреч завершились вничью.

«Поставлю на то, что в этом матче «Аталанта» выиграет и пройдет в четвертьфинал Кубка Италии»,  сказал Козьбан.

Матч «Аталанта» – «Венеция» состоится 12 января. Начало встречи – в 18:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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