Поедет в Россию. Калинина заявилась на турнир WTA в Санкт-Петербурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вошла в заявочный список участниц турнира серии WTA 500 в Санкт-Петербурге.
Калинина сыграет сразу в основной сетке. Турнир в Санкт-Петербурге пройдет на хардовом покрытии с 7 по 13 февраля.
На турнир заявились 5 представительниц из топ-10 рейтинга WTA: Каролина Плишкова из Чехии (WTA 5), Мария Саккари из Греции (WTA 6), Анетт Контавейт из Эстонии (WTA 7), Паула Бадоса из Испании (WTA 9), Онс Жабер из Туниса (WTA 10).
Источник — WTA
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Що світоліна,що ястремська,цуренко,калініна,козлова,кіче
нки,костюк( здається теж їздилла в московію), Марченко ,це не українки,українці це малороси,можливо ще когось забув(вибачайте).Всі вони "гарно" відвідують мордор без лишнього сумління,таке відчуття що вони на зло це роблять..
Та в цій ситуації більше дивують так звані вболівальники які за цих істот вболівають закриваючи очі на їхні візити..
Особисто для мене цих тенесистів(ток) не існує.
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