Поедет в Россию. Калинина заявилась на турнир WTA в Санкт-Петербурге

Турнир серии WTA 500 на хардовом покрытии пройдет с 7 по 13 февраля

  • 12.01.2022 02:30
  • 87 просмотров
  • 3 комментария
Поедет в Россию. Калинина заявилась на турнир WTA в Санкт-Петербурге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вошла в заявочный список участниц турнира серии WTA 500 в Санкт-Петербурге.

Калинина сыграет сразу в основной сетке. Турнир в Санкт-Петербурге пройдет на хардовом покрытии с 7 по 13 февраля.

На турнир заявились 5 представительниц из топ-10 рейтинга WTA: Каролина Плишкова из Чехии (WTA 5), Мария Саккари из Греции (WTA 6), Анетт Контавейт из Эстонии (WTA 7), Паула Бадоса из Испании (WTA 9), Онс Жабер из Туниса (WTA 10).

Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 12.01.2022 03:46
    +2
    Вот почему Калинине никогда не быть популярной в Украине.
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 12.01.2022 03:06
    +2
    Ну що тут скажеш… Ні сорому, ні совісті, ні порядності, ні почуття гідності. Порожня людина, ось і все.
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    True
    True, 12.01.2022 03:36 (изменен)
    +1
    Vitalik_Medvid, 12.01.2022 03:06
    Ну що тут скажеш… Ні сорому, ні совісті, ні порядності, ні почуття гідності. Порожня людина, ось і все.
    Насправді то з ними все ясно давно.
    Що світоліна,що ястремська,цуренко,калініна,козлова,кіче
    нки,костюк( здається теж їздилла в московію), Марченко ,це не українки,українці це малороси,можливо ще когось забув(вибачайте).Всі вони "гарно" відвідують мордор без лишнього сумління,таке відчуття що вони на зло це роблять..
    Та в цій ситуації більше дивують так звані вболівальники які за цих істот вболівають закриваючи очі на їхні візити..
    Особисто для мене цих тенесистів(ток) не існує.
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