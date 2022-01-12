Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В поединке второго раунда украинка встретится с Ребекой Масаровой из Испании (№163 WTA). Матч состоится третьим запуском после встречи Вавассори – Эскобедо. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Су Чжен Чан (№212 WTA) или Тайлы Престон (№1184 WTA).

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