Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии

  • 12.01.2022 03:05
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Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Дарья Снигур

В среду украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке второго раунда украинка встретится с Ребекой Масаровой из Испании (№163 WTA). Матч состоится третьим запуском после встречи Вавассори – Эскобедо. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Су Чжен Чан (№212 WTA) или Тайлы Престон (№1184 WTA).

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Источник — Sport.ua

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