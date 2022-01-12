Виталий Сачко – Никола Милоевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В поединке второго раунде украинец встретится с Никола Милоевичем из Сербии (№139 ATP). Матч состоится третьим запуском после встречи WTA Андрианжафитримо – Грабер. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Вита Копрживы (№194 ATP) или Энцо Куако (№166 ATP).

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