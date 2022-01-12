Стало известно, какой телеканал будет транслировать Суперкубок Испании

Стало известно, что видеосервис MEGOGO будет транслировать матчи Суперкубка Испании.
Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 16 января с участием четырех команд.
12 января в 21:00 по Киеву сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Комментаторы матча – Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.
13 января в 21:00 по Киеву «Атлетико» Мадрид встретится с командой «Атлетик» Бильбао. Комментаторы – Вадим Скичко и Роман Бебех.
Финал турнира запланирован на 16 января.
Источник — MEGOGO
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