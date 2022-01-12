Стало известно, какой телеканал будет транслировать Суперкубок Испании

Видеосервис MEGOGO будет транслировать полуфинальные матчи и финал

  • 12.01.2022 00:23
  • 340 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, какой телеканал будет транслировать Суперкубок Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что видеосервис MEGOGO будет транслировать матчи Суперкубка Испании.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 16 января с участием четырех команд.

12 января в 21:00 по Киеву сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Комментаторы матча – Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

13 января в 21:00 по Киеву «Атлетико» Мадрид встретится с командой «Атлетик» Бильбао. Комментаторы – Вадим Скичко и Роман Бебех.

Финал турнира запланирован на 16 января.

Источник — MEGOGO

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    online
    adidas77, 12.01.2022 00:54
    0
    Бабло победит всё...
    Переезжаете всей Лигой к саудитам, чего церемонится то?
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