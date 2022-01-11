Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на полуфинальный матч Суперкубка Испании

  • 11.01.2022 22:55
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Атлетико Мадрид – Атлетик Бильбао. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на полуфинальный матч Суперкубка Испании «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.

«Атлетико» после победы в поединке Кубка Испании с «Райо Махадаонда» (5:0) сыграл вничью 2:2 с «Вильярреалом».

«Атлетик» также после выигрыша в матче Кубка Короля с «Атлетико Манча-Реаль» (2:0) расписал мировую 0:0 в баскском дерби с «Алавесом».

172 раза играли между собой эти команды. В 77 встречах победили «матрасники», в 63 поединках сильнее оказались баски, еще 32 раза соперники сыграли вничью.

«Тяжело предсказать победителя. Поставим на ничейный результат в основное время и на то, что в финал пройдут мадридцы», – сказал Бартулович.

Матч «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао состоится 13 января. Начало встречи – в 21:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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