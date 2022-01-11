Барселона – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч Суперкубка Испании

  • 11.01.2022 22:02
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Барселона – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на полуфинальный матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Реал» Мадрид.

«Реал» после поражения от «Хетафе» дважды подряд победил. Сначала «галактикос» переиграли в матче Кубка Испании «Алькояно» (3:1), а затем в поединке Примеры оказались сильнее «Валенсии» (4:1).

«Барселона» после победы в поединке Кубка Короля с «Линаресом» (2:1) в матче чемпионата Испании сыграла 1:1 с «Гранадой».

Это будет 207-й матч между «Барселоной» и «Реалом». В 79 встречах выиграли каталонцы, в 87 поединках оказались сильнее мадридцы, еще 40 раз встречи завершились вничью.

Все понимают, что это классико. Мне хочется, чтобы «Реал» выиграл. Поставлю на то, что мадридцы не проиграют в этом матче в Барселоне. Думаю, что «Реал» выйдет в финал», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» – «Реал» Мадрид состоится 12-го января. Начало встречи в 21:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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