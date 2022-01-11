Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Битва за титул УПЛ? Все в руках Динамо»

Лидер «Динамо» Виталий Буяльский считает, что команда выйдет на оптимальную форму к концу февраля и будет вести борьбу за титул УПЛ с «Шахтером».

- Чего ожидаете от предстоящих сборов с Мирчей Луческу? Вы уже бывали в Испании?

- Именно в том месте, где мы будем готовиться в этот раз, я еще никогда не был, как, наверное, и остальные ребята. Что касается тренировочной работы, ожидаю, что она будет примерно такой же, как и прошлой зимой, также, наверняка, будет много спаррингов: 4 за 10 дней – это очень неплохо. Плюс соперники очень интересные. С такими командами приятно играть и можно посмотреть, на что способен. Впрочем, по первым сборам будет рано судить о форме или уровне подготовки, поскольку все долго отдыхали. Оптимальную форму мы наберем, наверное, уже ближе к концу февраля. Только тогда можно будет говорить о каком-то уровне.

- Борьба за чемпионство во второй части сезона будет напряженной?

- Конечно. Думаю, все в наших руках. Впереди много матчей, нужно двигаться от игры к игре. Не важно, какой соперник – если в каждом поединке будем брать три очка, все сложится хорошо.