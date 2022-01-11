Хавбек Динамо U-19: «Минимум должны постараться выйти в финал Лиги УЕФА»

«Динамо» U-19 успешно прошло группу Юношеской Лиги УЕФА, а в плей-офф сыграет против «Депортиво». Полузащитник Александр Яцык нацелен на выход в финал.

- «Динамо» стало одной из лучших команд среди всех участников группового этапа ЮЛЧ. Второе место в группе – справедливый результат или же команда была достойна стать первой?

- Конечно, мы все хотели стать первыми и могли это сделать. На хорошем уровне провели весь групповой этап, поэтому, считаю, что даже немного незаслуженно финишировали на второй позиции.

- Ставите ли перед собой задачу-максимум на этот турнир?

- Мы с ребятами и тренерским штабом всегда ставим только максимальные задачи во всех соревнованиях. Как минимум, мы должны постараться дойти до финала, а максимальной целью для нас будет победа в Юношеской лиге УЕФА.

- Какой матч в групповом этапе ЮЛЧ можешь назвать лучшим и какому сопернику было сложнее всего противостоять?

- Думаю, ключевой игрой была первая, в которой мы принимали «Бенфику». Победа в ней прибавила нам сил и мотивации побеждать дальше. Как мы начали, так и продолжили турнир. Почувствовали уверенность и поняли, что сможем хорошо себя проявить на фоне соперников.

При этом как раз с «Бенфикой» играть было сложнее всего, потому что это очень хорошая, организованная команда, которая быстро работает с мячом.