Хавбек Динамо U-19: «Минимум должны постараться выйти в финал Лиги УЕФА»

Александр Яцык рассчитывает на успех в еврокубке

  • 11.01.2022 20:28
  • 328 просмотров
  • 0 комментариев
Хавбек Динамо U-19: «Минимум должны постараться выйти в финал Лиги УЕФА»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 успешно прошло группу Юношеской Лиги УЕФА, а в плей-офф сыграет против «Депортиво». Полузащитник Александр Яцык нацелен на выход в финал.

- «Динамо» стало одной из лучших команд среди всех участников группового этапа ЮЛЧ. Второе место в группе – справедливый результат или же команда была достойна стать первой?

-  Конечно, мы все хотели стать первыми и могли это сделать. На хорошем уровне провели весь групповой этап, поэтому, считаю, что даже немного незаслуженно финишировали на второй позиции.

- Ставите ли перед собой задачу-максимум на этот турнир?

- Мы с ребятами и тренерским штабом всегда ставим только максимальные задачи во всех соревнованиях. Как минимум, мы должны постараться дойти до финала, а максимальной целью для нас будет победа в Юношеской лиге УЕФА.

- Какой матч в групповом этапе ЮЛЧ можешь назвать лучшим и какому сопернику было сложнее всего противостоять?

- Думаю, ключевой игрой была первая, в которой мы принимали «Бенфику». Победа в ней прибавила нам сил и мотивации побеждать дальше. Как мы начали, так и продолжили турнир. Почувствовали уверенность и поняли, что сможем хорошо себя проявить на фоне соперников.

При этом как раз с «Бенфикой» играть было сложнее всего, потому что это очень хорошая, организованная команда, которая быстро работает с мячом.

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности