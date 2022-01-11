Георгий СУДАКОВ: «Сложился миф, что Ротань - плохой тренер. Это не так»

Игроку нравится работать под руководством Ротаня

  • 11.01.2022 20:05
  • 665 просмотров
  • 11 комментариев
Георгий СУДАКОВ: «Сложился миф, что Ротань - плохой тренер. Это не так»
© uaf.ua

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков не считает справедливой критику наставника молодежной сборной Украины Руслана Ротаня.

«Если не считать матч с молодежной сборной Франции, где многое испортило быстрое удаление, то мы играли достаточно неплохо. Сербию дважды обыграли, но люди уже сделали для себя миф, что Ротань - плохой тренер. А игру даже не смотрят, но уже сразу Ротань плохой».

«А он хороший наставник. Сейчас совсем новая команда, другой возраст подошел. Я считаю, что сборная U-21 хорошо играет, у нас есть шансы выйти на молодежный Евро», - сказал Судаков.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 11.01.2022 20:17
    +6
    Ага. Не плохой а отвратный
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    Jaime_Lannister
    online
    Jaime_Lannister, 11.01.2022 20:08
    +6
    Ага, гру з французами вилучення зламало, а не те, що ви були ніякі і жодного разу не вдарили не те що в площину воріт, а взагалі - в напрямку.
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    limb0101
    limb0101, 11.01.2022 20:18
    +4
    Эх, Жора, ляпнул и не подумал. Такой же миф, как Ротань - плохой космонавт или Ротань - плохой водолаз. Он - не тренер, не космонавт, не водолаз...
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    kylt_lichnosti
    kylt_lichnosti, 11.01.2022 20:13
    +3
    Да, победы и поражения ни о чем не говорят. В таком случае - Ротань - просто лучший.
    Статистика для слабаков.
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    DK1970
    DK1970, 11.01.2022 20:41
    +2
    Так это не миф. Результаты сами за Ротаня говорят...
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    kaka
    kaka, 11.01.2022 20:18
    +2
    пока ему везет по большому.....давайте дождемся завершения отбора и поговорим
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    Oles Bodnar
    Oles Bodnar, 11.01.2022 20:48
    +1
    Чемпіони світу до 20 років під керівництвом Петракова, грають на рівні Люксембургу "постарівши" на 2 роки з "гарним" тренером Ротанем. Логіка в футболістів дуже часто відсутня.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 11.01.2022 20:57
    0
    Также сложился миф, что Шева - хороший тренер.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 11.01.2022 20:52
    0
    при Петракове ю-20 выиграли чемп. Команда перешла в ю-21. Отдали Ротаню.
    При Ротане ю-21 - команда-тормоз. Игроки те же.
    ТАТОТАКЭ
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 11.01.2022 20:49
    0
    Он такой тренер как и ты футболист. Ну ты я думаю догадываешься какой?
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    limb0101
    limb0101, 11.01.2022 20:30
    0
    kylt_lichnosti, 11.01.2022 20:13
    Да, победы и поражения ни о чем не говорят. В таком случае - Ротань - просто лучший.
    Статистика для слабаков.
    Особенно разница забитых и пропущенных Французы с армянами еще подправят
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