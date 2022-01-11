Георгий СУДАКОВ: «Сложился миф, что Ротань - плохой тренер. Это не так»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков не считает справедливой критику наставника молодежной сборной Украины Руслана Ротаня.
«Если не считать матч с молодежной сборной Франции, где многое испортило быстрое удаление, то мы играли достаточно неплохо. Сербию дважды обыграли, но люди уже сделали для себя миф, что Ротань - плохой тренер. А игру даже не смотрят, но уже сразу Ротань плохой».
«А он хороший наставник. Сейчас совсем новая команда, другой возраст подошел. Я считаю, что сборная U-21 хорошо играет, у нас есть шансы выйти на молодежный Евро», - сказал Судаков.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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При Ротане ю-21 - команда-тормоз. Игроки те же.
ТАТОТАКЭ
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