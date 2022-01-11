Тренер Руха: «Мы планируем усилиться»

Леонид Кучук – о планах клуба на трансферное окно

  • 11.01.2022 18:24
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Тренер Руха: «Мы планируем усилиться»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук рассказал о планах львовского клуба на зимнее трансферное окно:

«Конечно, мы планируем усилиться. Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут. Мы очень усердно работаем в этом направлении. Есть уже определенные движения, но я бы не хотел сейчас это освещать.

Когда слишком быстро начать говорить имена потенциальных новичков, как показывает практика, трансфер может сорваться в последний момент. Когда мы окончательно подпишем того или иного футболиста и в контракте будут стоять автографы сторон, можно об этом публично рассказать. Не забывайте также о нашей Академии. В составе U-19 тоже могут быть новички в основной команде».

Источник — ФК Рух Львов

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