Тренер Руха: «Мы планируем усилиться»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук рассказал о планах львовского клуба на зимнее трансферное окно:

«Конечно, мы планируем усилиться. Не могу сказать, что новичков будет много, но они будут. Мы очень усердно работаем в этом направлении. Есть уже определенные движения, но я бы не хотел сейчас это освещать.

Когда слишком быстро начать говорить имена потенциальных новичков, как показывает практика, трансфер может сорваться в последний момент. Когда мы окончательно подпишем того или иного футболиста и в контракте будут стоять автографы сторон, можно об этом публично рассказать. Не забывайте также о нашей Академии. В составе U-19 тоже могут быть новички в основной команде».