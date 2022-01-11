Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо выглядит интереснее, чем Шахтер»

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий сделал прогноз на итог чемпионской гонки в нынешнем сезоне УПЛ:
«Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо». Вне всякого сомнения, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны.
Что касается горняков, то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби «Шахтер» не показывает всего того, чего ждешь от этой команды.
Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год. «Динамо» более сыграно, и по игре бело-синие выглядят немного интереснее».
Источник — zbirna.com
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