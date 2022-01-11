Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо выглядит интереснее, чем Шахтер»

Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз

  • 11.01.2022 18:06
  • 920 просмотров
  • 5 комментариев
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо выглядит интереснее, чем Шахтер»
© Футбол 1/2/3. Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий сделал прогноз на итог чемпионской гонки в нынешнем сезоне УПЛ:

«Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо». Вне всякого сомнения, киевляне захотят подтвердить свой статус лучшей команды страны.

Что касается горняков, то я всегда привык видеть в их исполнении классные матчи. К сожалению, под руководством Роберто Де Дзерби «Шахтер» не показывает всего того, чего ждешь от этой команды.

Да, сделаем скидку на то, что итальянский специалист работает с коллективом только первый год. «Динамо» более сыграно, и по игре бело-синие выглядят немного интереснее».

Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    katun2
    online
    katun2, 11.01.2022 18:08
    +8
    Конечно интереснее , тут и сравнивать не стоит... Динамо есть Динамо!
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 11.01.2022 18:26
    +5
    зачем делать эти вбросы, спорт.юа? Чтобы народ писал друг другу гадости в каментах? Чтобы опять столкнуть поклонников Динамо и Шахтера? И так невозможно читать комментарии. Зачем разводить ненужный срач?
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    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 11.01.2022 18:36 (изменен)
    +3
    ona_proigraet, 11.01.2022 18:26
    зачем делать эти вбросы, спорт.юа? Чтобы народ писал друг другу гадости в каментах? Чтобы опять столкнуть поклонников Динамо и Шахтера? И так невозможно читать комментарии. Зачем разводить ненужный срач?
    Вони без срача, як ми без сала!
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    Face Control
    online
    Face Control, 11.01.2022 19:09
    0
    Косточка бывает примерно раз в 5 лет.
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    Pablo Emilio Escobar
    Pablo Emilio Escobar, 11.01.2022 18:15
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Шахтёр на первом месте
    Ну и каждый год по 3-0 Динамо Кипр в очко получает
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