Шевченко покинет Дженоа? Favbet оценил шансы

Одна из самых обсуждаемых тем этой недели - судьба Андрея Шевченко в «Дженоа». Пока что у экс-тренера сборной Украины не всё получается в Генуе, и в СМИ уже вовсю говорят о его возможной отставке. Вместе с Favbet пробуем разобраться, стоит ли ожидать увольнения Шевы уже в ближайшее время

Статистика Андрея Шевченко в «Дженоа» выглядит удручающей – лишь 3 очка из 27 возможных в 9 матчах чемпионата. На данный момент генуэзцы занимают предпоследнее место в Серии А и от спасительной 17-й позиции их отделяет уже 5 очков. В то же время стоит признать, что у Шевченко был чрезвычайно сложный календарь – «Рома», «Милан», «Ювентус», «Лацио», «Аталанта». В этих матчах «Дженоа» лишь раз удалось зацепиться за ничью – с «Аталантой»

Последней каплей, после которой заговорили об отставке, стало поражений от прямого конкурента в борьбе за выживание – «Специи». В понедельник судьба Андрея Николаевича в «Дженоа» висела на волоске, но пока он остается в команде и получает еще один шанс. Скорее всего определяющими станут матчи против «Милана» в Кубке Италии и особенно против «Фиорентины» в понедельник

Еще вчера шансы Шевченко сохранить свою должность оценивались как 50 на 50, но сейчас эксперты Favbet больше склоняются к тому, что он останется. На уход Шевы до 19 января коэффициент 2.9, а на то, что останется – 1.35. То есть в процентном соотношении это примерно 70% на 30% в пользу того, что продолжит работу

Время на исправление ситуации у Андрея Шевченко еще есть. Плюс очевидно, что найти нового тренера в январе в разгар сезона не так уж и просто. И даже поражение в среду от «Милана» вряд ли что-то принципиально изменит. Руководство генуэзцев также прекрасно понимает, что «Милан» гораздо сильнее, и выше головы не прыгнешь. А вот матч с «Фиорентиной» может стать ключевым. Поражение больно ударит по шансам «Дженоа» сохранить прописку в Серии А. Впрочем, нельзя исключать, что и в таком случае Шевченко останется и доработает до конца сезона. А потому рискнем предположить, что как минимум до 19 января Андрей Николаевич продержится в Италии. Коэффициент 1.35 не слишком высок, но выглядит надежно

Прогноз: Шевченко не покинет Дженоа до 19 января – 1.35