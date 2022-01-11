Челси дает Лиону 4 миллиона за разрыв аренды Эмерсона

«Челси» испытывает кадровые проблемы на позиции левого защитника, и хочет решить их с помощью игроков, которые уже есть на контракте в клубе.

Эмерсон Палмиери сейчас выступает на правах аренды за «Лион». «Челси» готов отдать французам 4 миллиона евро, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение, которое рассчитано до конца сезона.

При этом, вероятность того, что «Лион» примет это предложение, довольно низкая. Ранее «Челси» не удалось подписать защитника «Эвертона» Люку Диня.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Эмерсона 1 гол и 1 ассист в 19 матчах за «Лион» во всех турнирах.