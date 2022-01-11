Челси дает Лиону 4 миллиона за разрыв аренды Эмерсона

Лондонский клуб хочет вернуть итальянского защитника

  • 11.01.2022 16:51
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
Челси дает Лиону 4 миллиона за разрыв аренды Эмерсона
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» испытывает кадровые проблемы на позиции левого защитника, и хочет решить их с помощью игроков, которые уже есть на контракте в клубе.

Эмерсон Палмиери сейчас выступает на правах аренды за «Лион». «Челси» готов отдать французам 4 миллиона евро, чтобы досрочно расторгнуть арендное соглашение, которое рассчитано до конца сезона.

При этом, вероятность того, что «Лион» примет это предложение, довольно низкая. Ранее «Челси» не удалось подписать защитника «Эвертона» Люку Диня.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Эмерсона 1 гол и 1 ассист в 19 матчах за «Лион» во всех турнирах.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 11.01.2022 17:22
    0
    Афигеть. Платить 4 миллиона за своего же игрока - футбольный рынок сошел с ума.
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