Марта Костюк – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.
В матче второго раунда украинка встретится с Кори Гауфф из США (№19 WTA). Матч состоится пятым запуском на Show Court 1 после встречи Калинина – Риск. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№34 WTA) или Аны Конюх (№65 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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