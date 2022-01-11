Марта Костюк – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.



В матче второго раунда украинка встретится с Кори Гауфф из США (№19 WTA). Матч состоится пятым запуском на Show Court 1 после встречи Калинина – Риск. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Маркеты Вондроушовой (№34 WTA) или Аны Конюх (№65 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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