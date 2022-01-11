1xBet - официальный спонсор Кубка африканских наций-2021

Ведущий букмекер Африки 1xBet будет спонсором Кубка африканских наций, который стартовал 9 января в Камеруне. Изначально турнир должен был пройти еще в 2021 году, однако позже был перенесен на январь-февраль 2022-го. В рамках турнира 24 топ-сборных континента сразятся за право называться лучшей командой Африки.

По условиям соглашения, реклама 1xBet будет присутствовать на стадионах, на которых состоятся матчи, а также на ТВ, различных графических материалах и билетах. Со своей стороны, 1xBet сделает все, чтобы турнир стал еще более интересным и привлекательным для зрителей.

1xBet сотрудничает с КАФ с 2019 года, и с тех пор являлся спонсором всех турниров, проходящих под эгидой организации. Среди них - Кубок африканских наций, Лига чемпионов КАФ, Кубок конфедерации КАФ, Суперкубок КАФ, а также Чемпионат африканских наций.

«Мы довольны тем, как проходит наше сотрудничество с КАФ, и рады способствовать развитию спорта на континенте. Грядущий КАН - уже второй по счету, официальным партнером которого мы являемся, и мы верим, что с нашей поддержкой он снова пройдет максимально интересно, ярко и подарит болельщикам море впечатлений», - рассказали в 1xBet.

Наверняка болельщиков ждет потрясающий турнир, а прекрасные условия для того, чтобы заработать на нем, фанаты футбола смогут найти на 1xBet!

Об 1xBet

1xBet - международная букмекерская компания с более чем 14 годами опыта в индустрии. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.

В портфеле партнерств бренда - ФК «Барселона», ФК «Лион», итальянская Серия А, КАФ и другие известные спортивные клубы и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.