Ангелина Калинина – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.
В матче второго раунда украинка встретится с Элисон Риск из США (№57 WTA). Матч состоится четвертым запуском на Show Court 1 после встречи Хачанов – Магер. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ребекки Петерсон (№93 WTA) или Мэдисон Бренгл (№59 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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