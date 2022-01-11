Ангелина Калинина – Элисон Риск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Аделаиде.



В матче второго раунда украинка встретится с Элисон Риск из США (№57 WTA). Матч состоится четвертым запуском на Show Court 1 после встречи Хачанов – Магер. Ориентировочное время начала поединка – 06:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Ребекки Петерсон (№93 WTA) или Мэдисон Бренгл (№59 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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