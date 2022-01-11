Руководство Ромы поддерживает Моуриньо

Руководство «Ромы» поддерживает главного тренера Жозе Моуринью и может удовлетворить его запросы по трансферам.

Итальянские пресса сообщает, что Моуриньо накануне встретился с руководством и у них нет претензий к 58-летнему тренеру. О работе португальца в клубе будут судить после более длительного периода пребывания в клубе.

В текущем сезоне «Рома» после 21-го тура занимает 7-е место с 32 очками в активе.

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