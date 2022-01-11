Свитолина получила 15-й номер посева в основной сетке Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали списки сеяных игроков.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила 15-й номер посева.
В прошлом году Элина дошла до четвертого круга, где в статусе пятого номера посева проиграла американке Джессике Пегуле.
Жеребьевка основной сетки состоится в четверг, 13 января.
Список сеяных теннисисток
Источник — Sport.ua
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