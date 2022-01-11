Свитолина получила 15-й номер посева в основной сетке Australian Open

Возглавила посев Эшли Барти

  • 11.01.2022 13:33
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина получила 15-й номер посева в основной сетке Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали списки сеяных игроков.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила 15-й номер посева.
 
В прошлом году Элина дошла до четвертого круга, где в статусе пятого номера посева проиграла американке Джессике Пегуле.
 
Жеребьевка основной сетки состоится в четверг, 13 января. 

Список сеяных теннисисток


Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 13:51
    -2
    В первом круге сразу домой, пусть Монфис зарабатывает, а если честно третий круг будет за счастье.
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