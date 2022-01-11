Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 12 января

В среду на корты Мельбурна выйдут три представителя Украины

  • 11.01.2022 12:49
  • 550 просмотров
  • 1 комментарий
Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 12 января
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

12 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
 
Корт №15 (второй запуск, 02:30 по Киеву*)
Катерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Марино (Канада, 24)
 
Корт № 5 (третий запуск, 04:00 по Киеву*)
Виталий Сачко (Украина) – Никола Милоевич (Сербия, 15)
 
Корт №14 (третий запуск, 04:00 по Киеву*)
Дарья Снигур (Украина, 31) – Ребека Масарова (Испания)

*ориентировочное время
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 12:52
    0
    У Сачко и Снигур хорошие шансы, а Бондаренко дай бог не влететь разгромно
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