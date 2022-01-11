Расписание украинцев в квалификации Australian Open на 12 января

12 января украинские теннисисты проведут матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут три представителя Украины.
Корт №15 (второй запуск, 02:30 по Киеву*)
Катерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Марино (Канада, 24)
Корт № 5 (третий запуск, 04:00 по Киеву*)
Виталий Сачко (Украина) – Никола Милоевич (Сербия, 15)
Корт №14 (третий запуск, 04:00 по Киеву*)
Дарья Снигур (Украина, 31) – Ребека Масарова (Испания)
*ориентировочное время
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (женщины)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (мужчины)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.