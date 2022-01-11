Игрок сборной Турции погиб в результате ДТП

Ахмету Чалыку было 27 лет

  • 11.01.2022 11:07
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Игрок сборной Турции погиб в результате ДТП
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный турецкий футболист, защитник «Коньяспора» и сборной Турции Ахмет Чалык умер в возрасте 27 лет.

Футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла около 9 утра по турецкому времени.

Чалык не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы. От полученных травм футболист скончался. Начато расследование. Отмечается, в машине он находился один.

В «Коньяспор» Ахмет Чалык перешел в октябре 2020 года из «Галатасарая». В этом сезоне он сыграл 18 матчей в чемпионате Турции. 

Также он провел 8 матчей за национальную сборную Турции, забил 1 гол.

Источник — Fotomac

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