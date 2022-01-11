Бавария хочет продлить контракт с Команом

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман может задержаться в клубе надолго. Контракт 25-летнего футболиста истекает летом 2023 года, но руководство хочет его продлить.
Ожидается, что французский атакующий полузащитник подпишет контракт на 3 года, а его зарплата возрастет в три раза.
Таким образом Коман станет третьим самым высокооплачиваемым игроком после Мануэля Нойера и Роберта Левандовски. На сегодняшний день Кингсли Коман зарабатывает 12 млн евро.
В этом сезоне на счету вингера 17 матчей во всех клубных турнирах, 5 голов и 2 результативные передачи.
Источник — L'Equipe
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