Экс-игрок Динамо может перебраться в чемпионат Турции

Известный футболист, бывший хавбек «Динамо» Адмир Мехмеди уже в январе может покинуть «Вольфсбург».

Как сообщает источник, 30-летнего швейцарца хочет подписать турецкий «Антальяспор».

В этом сезон Мехмеди сыграл 2 матча за «Вольфсбург» во всех турнирах.

За свою карьеру Адмир играл за «Цюрих», киевское «Динамо», «Фрайбург», «Байер» и «Вольфсбург».