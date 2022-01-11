Экс-игрок Динамо может перебраться в чемпионат Турции

Известный футболист, бывший хавбек «Динамо» Адмир Мехмеди уже в январе может покинуть «Вольфсбург».
Как сообщает источник, 30-летнего швейцарца хочет подписать турецкий «Антальяспор».
В этом сезон Мехмеди сыграл 2 матча за «Вольфсбург» во всех турнирах.
За свою карьеру Адмир играл за «Цюрих», киевское «Динамо», «Фрайбург», «Байер» и «Вольфсбург».
Источник — Sky Germany
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