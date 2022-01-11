Сергей Стаховский – Джей-Джей Вульф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинский теннисист Сергей Стаховский (№220 ATP) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.



В стартовом поединке украинец встретится с Джей-Джей Вульфом из США (№210 ATP). Матч состоится четвертым запуском после встречи Томич – Сафиулин. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Лиама Броуди (№127 ATP) или Кацпера Жука (№171 ATP).

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