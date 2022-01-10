Защитник Шахтера сделал предложение бывшей девушке Дениса Попова

Ефим Конопля скоро попрощается с холостяцкой жизнью

  • 10.01.2022 21:28
  • 1988 просмотров
  • 4 комментария
Защитник Шахтера сделал предложение бывшей девушке Дениса Попова
© ФК Шахтер. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля во время отпуска в Париже сделал предложение своей девушке – Анастасии Гладун. Девушка сообщила о знаковом событии в жизни в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anastasia (@_gladunanastasia_)

Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.

Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 10.01.2022 21:53
    0
    Блин, их там штук 10 и их передают по кругу!?
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    Алекс Морган
    Алекс Морган, 10.01.2022 21:50
    0
    Закрытая тусовка, хищницы никого не подпускают к футболистам)))) все свои и по знакомству
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    turist86
    turist86, 10.01.2022 21:46
    0
    Старый анекдот:
    Отец, а ты как с мамой познакомился? - Нормально, в карты ее выиграл!
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    aleksandrdryn
    online
    aleksandrdryn, 10.01.2022 21:44
    -1
    Ну хоть что-то насосала
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