Защитник Шахтера сделал предложение бывшей девушке Дениса Попова

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля во время отпуска в Париже сделал предложение своей девушке – Анастасии Гладун. Девушка сообщила о знаковом событии в жизни в своем Instagram.
Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.
Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.
Источник — Sport.ua
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