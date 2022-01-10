Защитник Шахтера сделал предложение бывшей девушке Дениса Попова

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Ефим Конопля во время отпуска в Париже сделал предложение своей девушке – Анастасии Гладун. Девушка сообщила о знаковом событии в жизни в своем Instagram.

Отметим, что ранее Анастасия Гладун состояла в отношениях с другим футболистом – защитником «Динамо» Денисом Поповым.

Конопля и Попов – чемпионы мира U-20 в составе сборной Украины.