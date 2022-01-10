ОФИЦИАЛЬНО. Полесье укрепилось, подписав форварда тернопольской Нивы

Сергей Кисленко подписал контракт на 3 года с клубом из Житомира

  • 10.01.2022 20:52
  • 1163 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье укрепилось, подписав форварда тернопольской Нивы
© ФК Полесье Житомир. Сергей Кисленко

Форвард Сергей Кисленко стал игроком клуба Первой лиги «Полесье» из Житомира.

Футбольный клуб «Полесье» подписал трехлетний контракт с 23-летним нападающим.

Нападающий, который ранее играл за тернопольскую «Ниву», присоединится к новой команде в январе 2022 года.

За «Ниву» Т футболист отличился 8 забитыми мячами в Первой лиге в текущем сезоне. В профессиональной карьере Сергей Кисленко также выступал за ПФК «Львов» и «Калуш».

Источник — ФК Полесье

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Lev4455
    Lev4455, 10.01.2022 21:34
    0
    Це суттєве підсилення як для Полісся.
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    Dreifus
    Dreifus, 10.01.2022 21:17
    0
    Много новостей про Полесье. Вакула, турнир Футбола, вот ещё эта звезда. Новый гранд в укрфутболе?
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