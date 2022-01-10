ОФИЦИАЛЬНО. Полесье укрепилось, подписав форварда тернопольской Нивы

Форвард Сергей Кисленко стал игроком клуба Первой лиги «Полесье» из Житомира.
Футбольный клуб «Полесье» подписал трехлетний контракт с 23-летним нападающим.
Нападающий, который ранее играл за тернопольскую «Ниву», присоединится к новой команде в январе 2022 года.
За «Ниву» Т футболист отличился 8 забитыми мячами в Первой лиге в текущем сезоне. В профессиональной карьере Сергей Кисленко также выступал за ПФК «Львов» и «Калуш».
Источник — ФК Полесье
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