Александр СИРОТА: «Сделаем все, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Украины»

Защитник «Динамо» - о своем зимнем отпуске

  • 10.01.2022 21:08
  • 755 просмотров
  • 2 комментария
Александр СИРОТА: «Сделаем все, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Украины»
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал о зимнем отпуске и подготовке к весенней части сезона:

- В отпуске получилось отдохнуть с любимой девушкой в Доминикане. Еще в самолете пересекся со многими знакомыми футболистами, одним из них был наш вратарь Руслан Нещерет, а уже непосредственно на курорте жил в одном отеле с полузащитником «Ворсклы» Владимиром Чеснаковым.

Что касается собственно отдыха, то первые несколько дней ничего не делал и проводил время в основном на пляже, а затем уже совмещал с различными активностями. После возвращения из теплых краев новогодние и рождественские праздники уже встречал в семейном кругу.

- Когда начал выполнять план индивидуальных тренировок, которые раздали футболистам перед уходом в отпуск?
- Еще в Доминикане начал выполнять различные упражнения, а уже по возвращению в Киев занимался под руководством тренера.

- Насколько тяжело давались такие индивидуальные занятия?
- Первые дни всегда даются непросто, поэтому и приступил к работе раньше. Но мы все понимаем, что это необходимо, ведь впереди непростой период тренировочных сборов, к которым необходимо подойти подготовленным в физическом плане.

- На что делался основной упор в индивидуальных занятиях?
- На общефизическую подготовку. Все было в комплексе – и бег, и тренажерный зал. Несмотря на довольно теплую погоду, на улице выполнял только легкие пробежки, после чего уже переходил в помещение для основной работы.

- Какие ожидания от второй части сезона?
- Необходимо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вновь выиграть чемпионат и Кубок Украины.

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 10.01.2022 22:05
    +1
    Lev4455, 10.01.2022 21:32
    Сашко як не шкода, однак футбол для Вас на другому місці, на першому для Вас всіх - це в 19 років стати повністю дорослим, знайти дівчину з великими губами,набухати їй живіт. На не законно отримані шалені кошти у молодому віці цілодобово проводити час в нічних клубах. Аж тоді стоїть футбол, в окремих матчах ноги пересувати по полі не маєте сили, не те, що бігати. Яке чемпіонство, який кубок,
    Які 19 років? Сашку вже йде 22-й рік. Прогрес за осанній рік видно неозброєним оком.
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 10.01.2022 21:32
    -1
    Сашко як не шкода, однак футбол для Вас на другому місці, на першому для Вас всіх - це в 19 років стати повністю дорослим, знайти дівчину з великими губами,набухати їй живіт. На не законно отримані шалені кошти у молодому віці цілодобово проводити час в нічних клубах. Аж тоді стоїть футбол, в окремих матчах ноги пересувати по полі не маєте сили, не те, що бігати. Яке чемпіонство, який кубок,
    Ссылка
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