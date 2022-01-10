ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Боруссии и МЮ стал одноклубником Филиппова

Синдзи Кагава будет выступать за «Сент-Трюйден»

  • 10.01.2022 20:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Боруссии и МЮ стал одноклубником Филиппова
© Getty Images/Global Images Ukraine. Синдзи Кагава

Бельгийский клуб «Сент-Трюйден» официально объявил о подписании на правах свободного агента звездного хавбека Синдзи Кагавы. Соглашение с 32-летним японцем рассчитано до конца текущего сезона.

Кагава известен прежде всего по выступлениям за «Боруссию» Дортмунд и «Манчестер Юнайтед». В декабре он расторг контракт с греческим ПАОКом, за который провел всего 4 матча в первой половине нынешнего сезона.

Напомним, за «Сент-Трюйден» выступает украинский форвард Александр Филиппов.

Источник — ФК Сент-Трюйден

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