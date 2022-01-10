Все серьезно. Металлист проведет в Турции сразу три сбора

Лидер Первой лиги «Металлист» перед второй частью сезона запланировал сразу три тренировочных сбора, которые пройдут в Турции.

Первый сбор пройдет с 15 по 27 января. Команда проведет 4 спарринга. 30 января «Металлист» снова отправится в Турцию. Второй сбор пройдет с 31 января по 11 февраля.

На третий турецкий сбор команда вылетит 14 февраля, а возвращение в Харьков намечено на 24 число.

Первый официальный матч 2022 года «Металлист» проведет 1 марта, когда в 1/4 финала Кубка Украины сыграет дома с «Зарей».