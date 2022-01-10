Черноморец рассказал о бюджете клуба с новыми владельцами

На уровне топ-6 УПЛ

  • 10.01.2022 19:11
  • 3533 просмотра
  • 3 комментария
Черноморец рассказал о бюджете клуба с новыми владельцами
© chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» в конце минувшего года сменил владельцев, которые намерены вкладывать в клуб значительные средства.

Об этом рассказал Владимир Генинсон, один из руководителей клуба.

«Бюджет формируется. Есть понятный бюджет, который можно потратить на приобретения. Будут и арендованные игроки».

«Что касается бюджета, то он соответствует уровню первой шестерки УПЛ», - сказал Генинсон.

Команда отправилась на сбор в Турцию, но список игроков клуб пока не приводит.

Источник — ФК Черноморец

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 10.01.2022 19:30
    +4
    Чересчур подробно освещён бюджет.
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    Віталій Яценко
    online
    Віталій Яценко, 10.01.2022 20:02
    0
    Якщо на словах бюджет рівня першої шістки, то це реально посередній бюджет, який не дасть клубу піднятись вище 10 місця. Бо перша шістка - дуже розпливачсто.
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    zzg77
    zzg77, 10.01.2022 20:20
    -1
    И как надолго будет финансирование клуба? Вон Десна уже почти утонула. И вообще, кроме Динамо и Шахтёра, не видно стабильности в других клубах. Заря, Днипро, Ворскла, Александрия, Колос - это какие-то псевдо клубы, с неясными перспективами.
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