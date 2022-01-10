Черноморец рассказал о бюджете клуба с новыми владельцами

«Черноморец» в конце минувшего года сменил владельцев, которые намерены вкладывать в клуб значительные средства.

Об этом рассказал Владимир Генинсон, один из руководителей клуба.

«Бюджет формируется. Есть понятный бюджет, который можно потратить на приобретения. Будут и арендованные игроки».

«Что касается бюджета, то он соответствует уровню первой шестерки УПЛ», - сказал Генинсон.

Команда отправилась на сбор в Турцию, но список игроков клуб пока не приводит.